Fenerbahçe’de vaka sayısı yine arttı
Haberler Spor

Fenerbahçe’de vaka sayısı yine arttı

Fenerbahçe Kulübü bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece sarı-lacivertli kulüpte COVİD 19’a yakalanan oyuncu sayısı 5’e yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin korona virüs testiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır.”

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş maçının ardından 4 futbolcunun daha korona virüse yakalandığını açıklamıştı.

(İHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Millilerden “Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz” mesajı

Millilerden “Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz” mesajı

UEFA’dan flaş seyirci kısıtlaması ve oyuncu değişikliği kararı

UEFA’dan flaş seyirci kısıtlaması ve oyuncu değişikliği kararı

Galatasaray’da pozitif vaka sayısı 2’ye yükseldi

Galatasaray’da pozitif vaka sayısı 2’ye yükseldi

Fenerbahçe’de vaka sayısı yine arttı
Spor