Fenerbahçe’de transfer hareketliliği

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma’yı ise kiralık olarak Braga’ya gönderiyor. Fenerbahçe’de Osayi Samuel’in de takımdan ayrılması gündemde.

Kayserispor’dan Barcelona’nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye’ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

OSAYI, PREMİER LİG EKİBİNİN HEDEFİNDE

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel’e ise İngiltere’den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace’ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BRUMA KİRALIK OLARAK BRAGA’YA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz’e giderek resmi imzayı atacak.

YENİ SOL BEK OOSTERWOLDE

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde’nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı.

İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

(DHA)