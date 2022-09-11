Fenerbahçe’de Rennes hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe’de Rennes hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 6’ncı haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Fransız ekibi Rennes’e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)

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