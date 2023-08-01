Fenerbahçe’de Joao Pedro ile yollar ayrıldı

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro’nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari’den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada Pedro’nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

(DHA)