Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlardan dönen ve 2 gün izin yapan Attila Szalai ile Altay Bayındır, takıma katıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. (DHA)

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