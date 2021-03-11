Fenerbahçe’de Caner Erkin affedildi
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Fenerbahçe’de Caner Erkin affedildi

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışması kararı verilen Caner Erkin, Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında takımla birlikte sahada yer aldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin, geçtiğimiz süreçte antrenmanlarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bireysel olarak sürdürmüştü.

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.

Tecrübeli oyuncu bugünkü çalışmada takımla birlikte sahadaki yerini aldı.

(İHA)

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