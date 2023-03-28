Fenerbahçe’de Beşiktaş mesaisi başladı
Haberler Spor

Fenerbahçe’de Beşiktaş mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27’nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
TFF’den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama

TFF’den hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Ağaoğlu iddialarına yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Ağaoğlu iddialarına yanıt

Spor Toto 1. Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor

Fenerbahçe’de Beşiktaş mesaisi başladı
Spor