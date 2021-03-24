Fenerbahçe’de pozitif vaka şoku!
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Fenerbahçe’de pozitif vaka şoku!

Fenerbahçe, tüm takıma uygulanan korona virüs testleri neticesinde 3 oyuncunun sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş mücadelesi sonrası 1 futbolcunun korona virüse yakalandığını duyurmuştu.

Fenerbahçe’de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş müsabakası sonrası 1 oyuncunun pozitif çıktığını belirtmişti. Bugün yapılan açıklamada ise pazartesi günü uygulanan testler neticesinde 3 oyuncunun daha korona virüse yakalandığı dile getirildi.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.

(İHA)

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