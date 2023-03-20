Fenerbahçe zirve yolunda emin adımlarla

Fenerbahçe, Süper Ligin 26’ncı haftasında Alanyaspor’u 3-1 yenerek zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. Deplasmanda ilk yarıyı geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarı bulduğu gollerle Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6ya indirdi. Alanyaspor’un erken golüne karşın ikinci yarıda vites artıran Fenerbahçe, Enner Valencia’nın penaltıdan kaydettiği 2 golle mücadelede öne geçti. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Emre Mor ile bir gol daha kaydeden sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılmanın sevincini yaşadı.

JESUS, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak.

Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 68inci dakikasında Ferdinin ev sahibi ekibin ceza sahası yakınında kalmasıyla Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet, hakem Mete Kalkavan’a itirazlarda bulundu. Faul beklentisi sonrasında öfkesine yenik düşen Jorge Jesus, itirazlarına devam etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan’ın kırmızı kart gösterdiği Jesus, 27’nci haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

VALENCIA DOLU DİZGİN

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Yükselen performansıyla adından sürekli söz ettiren Valencia, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 29 gol kaydetti. Ekvadorlu futbolcu, 2010-11 sezonunda Alex’in kaydettiği 28 golü geçerek sarı-lacivertli kulübün bir sezonda resmi maçlardaki en fazla golü atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

TAKIM İZİNLİ

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetinin ardından yarını izinli geçirecek. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Jayden Oosterwolde, King, Emre Mor, Arao, Lincoln ve Peres Samandırada tedavi olacak. Öte yandan Enner Valencia, sakatlığı sebebiyle ülkesinin milli takımında görev alamayacak. (DHA)