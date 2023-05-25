Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinde 18. kez finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.

İlk yarı

8. dakikada Szalai’nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural’dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi’nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

27. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

33. dakikada Gradel’in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.

45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad’ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

47. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batshuayi’nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi’nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural’dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia’nın rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasında altıpasın sağında bulunan Batshuayi’nin gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0.

63. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe atışında Arao, topu ön direkte kafayla arka direğe aşırdı. Altıpasın solunda müsait durumdaki Valencia’nın dokunuşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

85. dakikada Fenerbahçe, üçüncü golünü buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Batshuayi’nin yerden pasında altıpasın önündeki King topa dokundu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.

Ferdi Kadıoğlu’nun Kadıköy’deki golü voleyle

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, 47. dakikada Batshuayi’nin sağ çaprazdan vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topla golü buldu. Söz konusu pozisyonun devamında kaleciden dönen topa voleyle gelişine vuran Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 4 Mart’ta deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta bir, 29 Nisan’da ise yine dış sahada Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede 2 gol atan Ferdi, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon ilk golünü Kadıköy’de kaydetti.

Batshuayi’nin bu sezon 18. golü

Karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe, forveti Batshuayi’nin ayağından farkı ikiye çıkaran golü buldu.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de yaptığı son iki maç olan Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandıran Belçikalı santrfor, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde de gollerine devam etti.

Batshuayi, ligde 12, Avrupa Ligi’nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere Fenerbahçe adına bu sezon toplam 18. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin son golü, 85. dakikada uzun zamandır gol atamayan King’den geldi. Ligde 4 golü bulunan Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Bulduğu gollerden sonra daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 18. kez finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor’a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: “Takım yine harika maç çıkarttı”

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Taraftarların kendilerine çok iyi destek verdiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, “Takım yine harika maç çıkarttı. Ligde oynadığımız son maçta da harika oyun sergilemiştik. Hem ofansif hem de defansif anlamda kaliteli oynadık. Bugün atmış olduğumuz 3 gol, rakip hatasından gelen goller değil, bizim attığımız gollerdi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok güzel desteklediler. Umarım final nerede oynanırsa oynansın bize bu desteği gösterirler.” ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki teknik adam, sezon boyunca uzun süreli sakatlıklar yaşayan Luan Peres ve Michy Batshuayi’ye ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Batshuayi ve Valencia birlikte oynadığı zaman hiç kaybetmedik. Batshuayi’nin yaşadığı sakatlık, ofansif agresifliğimizi ve kalitemizi düşürdü. Batshuayi ve Valencia birbirini tamamlayan oyuncular. O pozisyonda King de sakatlıklar yaşadı. Luan’ın yokluğu bizim defansif olarak gücümüzü azalttı. Ancak bana göre Fenerbahçe’nin birinci sırada olmamasının sebebi bu sakatlıklar değil. Son haftalarda almış olduğumuz beraberlikler bizi bu duruma getirdi.”

Ligde henüz pes etmediklerini ve şampiyonluk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Jesus, “Ligde bazı maçlar oynanmadan kazanıldı. Elbette bu durum Fenerbahçe için de geçerli ama benim için bu durumun sportif gerçekliği yok. Kupada finaldeyiz, işimizi kendimiz görebileceğiz. Lig bizim elimizde değil ama 2 yarışın da içindeyiz. 2 yarışta olmamız iyi bir sezon geçirdiğimizin de bir göstergesi.” diye konuştu.

Jesus, Fenerbahçe’ye ilişkin çıkan transfer haberlerine yönelik bir soru üzerine ise “Sezon boyunca transfer haberleri çıkar. Son dönemde daha çok çıkmasını normal karşılıyorum. Türkiye bir futbol ülkesi. Türk halkı futbolu seviyor. Burada kaliteli futbol için çok fazla imkan var. Güzel zeminler, statlar var ama Türk futbolunun geliştirmesi gereken bir şey var, o da Avrupa sıralaması. Şu anda ilk 15’te değil Türk futbolu. Bu konunun üzerine gidilmeli. Fenerbahçe, Avrupa’da çok puan topladı. Avrupa’da yarışanlar içinde en çok puan toplayan takım. Türk futbolunun bunu düşünmesi gerekiyor, Avrupa’daki sıralamasını yukarı çıkarması için.” değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda 2 kupayı alamaması durumunda kendisini başarısız sayacağını aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben 2 kupayı da kazanmayı isterim. Aksi bir durumda kendimi başarılı görmem. Bir kupa kazanırsak buna kötünün iyisi derim. 2 kupa ise harika olur. Ben çalıştığım liglerde çoğu kupayı kazanmaya alışkınım. Bu lig benim için diğer liglerden farklı. Kupada nasıl maçlar sahada kazanılıyorsa ligde de öyle olmalı. Ligdeki maçların da sahada oynanarak kazanılması gerekiyor.”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Fenerbahçe’nin forvetlerinin öne koşular yaptığını ve dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik”

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, ilk yarıda iki takımın da pozisyonlar bulduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, “Dikkatli olmamız gereken şeyler vardı. İlk yarı bitince arkadaşları bu konuda uyardık. Fenerbahçe’nin forvetlerinin öne koşular yaptığını ve dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik. Bizim için sezon çok yorucu geçti.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en yaşlı takımı olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları aktardı:

“Bundan önce oynadığımız maç, sıradan bir maç değildi. Galatasaray lig birincisi, Fenerbahçe lig ikincisi. İyi takımlarla oynadık. Fenerbahçe’nin ligdeki durumu belli olmadığı için kupaya çok ağırlık verdiler. İyi ve kaliteli kadroya sahipler. Bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Sivas’ta 4. senemi yaşıyorum. Çok başarılı zamanlar geçirdik. Bu sezon maalesef hakikaten yorgunluk vardı takımımızda.”

Çalımbay, genç oyuncuları Emre Gökay’a ilişkin bir soru üzerine ise “Emre hakikaten geleceği mükemmel olacak bir kardeşimiz ama zaman lazım tabii. Hemen hemen her maça koymaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Bol gollü bir galibiyet elde ederek kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum”

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de bir gol kaydeden Michy Batshuayi, daha önce oynadıkları maçlarda çok fazla puanlar kaybettiklerini ve Fenerbahçe’nin iki kupayı da hak ettiğini söyledi.

Ülker Stadı’ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Belçikalı santrafor şu değerlendirmeyi yaptı:

“Maçın başlangıcı itibariyle güçlü başlangıç yapamadık, oyuna istenen iyi bir girişi yapamadık belki ama bana göre sonrasında iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum maç içine ve taraftarlarımızın da desteğiyle beraber, attığımız gollerle adımızı finale yazdırdık. Bugün bol gollü bir galibiyet elde ederek kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha önceki röportajlarımda da ifade etmiştim; Fenerbahçe’nin güçlü yönlerini, baskın yanlarını göstermesi gerekiyor. Bana göre bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk.”

“Benim için önemli olan her zaman takımdır”

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 gol attığı hatırlatılarak Türkiye’deki ilk sezonunda kaydettiği 23 gole ulaşıp ulaşamayacağı sorulan Batshuayi, “Hedefim bu ama daha ziyade ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Zaten sahada da görmüşsünüzdür; asist yaptıktan sonra kendimi çok daha iyi ve mutlu hissettim. Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardım etmek bizim amacımız. Önemli olan Michy Batshuayi değil Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin galibiyeti önemli. Takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi.” dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili, “Açıkçası, hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim.” diyen başarılı forvet bunun sebebini şöyle açıkladı:

“Çünkü daha önce oynadığımız maçlardan çok az hatalar yaptık ve kaybetmememiz gereken çok fazla puanlar kaybettik. Gelecek iki maçta neler olacağını göreceğiz. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz, kendi işimizi yapacağız, maçlarda galip geleceğiz, sonra neler olacağını da göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim; Fenerbahçe iki kupayı da hak ediyor.”

“Hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Maçlardaki aksaklıkların ve puan kayıplarının sebebi sorulan Belçikalı, “Futbol bu. Bazen iyi oynadığınız dönemler oluyor, bazen kötü oynadığınız dönemler oluyor. Netice itibarıyla bizler de insanız. Ama yine söylüyorum; tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü yaptığımız hatalar var. O hataları yapmasak farklı şeyler konuşabilirdik. Ama yine söylüyorum; hiçbir şey bitmedi, gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Michy Batshuayi, sakatlık döneminde kaçırdığı maçlarda oynaması durumunda sonucun farklı olup olmayacağına ilişkin soruya da “Tabii ki biliyorum. Bununla ilgili yorum yapamam ama alakalı bir şey diyeyim. Tüm takım arkadaşlarım emek gösteriyor, sahada performans ortaya koyuyor. Bu soruyu duyuyorum genelde. Tabii ki üzgünüm o maçları kaçırdığım için ama ben maksimum şekilde çalışarak takımıma yardım edebilmek için, tekrar sahaya dönebilmek için elimden geleni yaptım. Ama yine söylüyorum; kaçırdığım o maçlar için de takımıma yardım edemediğim o maçlar için de aynı şekilde üzgünüm.” karşılığını verdi.

“Önemli bir final oynayacağız”

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de bir gol kaydeden Ferdi Kadıoğlu, ligde de iyi oynamaları gerektiğini ve şampiyonluk için Galatasaray’ın puan kaybetmesini umduklarını söyledi.

Ülker Stadı’ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan başarılı sağ bek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncelikle Türkiye Kupası’nda finalde olduğumuz için mutluyuz, önemli bir final oynayacağız. Golle alakalı; iyi bir aksiyondu açıkçası o an ama ondan öncesinde ilk pozisyonda daha basitti, o gol olsa daha iyi olabilirdi ama neyse ki diğer pozisyonda attığım gol de önemliydi. Röveşatayla, iyi bir gol oldu. Zaten golden sonra da takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında iki ve üçüncü golü de atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası. Bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans yaratamadılar. Aynı şekilde oynadığımız oyunu tabii ki ligde de iyi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder, bizim de şansımız bu vesileyle devam edebilir şampiyonluk için.”

“Galatasaray da puan kaybedebilir”

Futbolda mucizeler olabileceği hatırlatılarak şampiyonluk şansını nasıl gördüğü sorulan Kadıoğlu, “Şu anda her şey mümkün. Galatasaray da puan kaybedebilir. Dolayısıyla bizim hala şansımız var. Puan kaybedebilirler, yenilebilirler, berabere kalabilirler. Hala şansımız mevcut ama en önemli şey, kendi maçlarımızı kazanmak. Çünkü kendi maçlarımızı kazanamazsak bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kazanmak zorundayız.” diye konuştu.

Gelecek sezon Fenerbahçe’de devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya karşılık da başarılı sağ bek, “Ben bu kupaya odaklanmış durumdayım finalde oynayacağımız için. Dolayısıyla düşünülmesi gereken en önemli şey benim açımdan şu anda bu.” dedi.

Arda Güler ile uyumu

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ile yakaladığı uyum hakkında da Arda Güler’in harika bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

“Arda Güler, nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu. Aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyoruz. Rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız, topa yaklaşmalısın ya da ikiye bir oynamalıyız rakibi eksiltmek açısından… Bunları konuşuyoruz ve o da bunları gayet iyi yapıyor ama bu yaptığımızdan daha iyisini gerçekleştirebiliriz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok büyük bir potansiyel. Dolayısıyla onu biraz daha korumamız gerekiyor.” (AA)