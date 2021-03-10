Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 18 öğretim üyesi alacak alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular 24 Mart tarihine kadar insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine mail yoluyla gerçekleştirilebilir.

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