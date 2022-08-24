Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

lan Başlama ve Bitiş Tarihi : 23.08.2022 – 06.09.2022

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