Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 12 öğretim üyesi alacak alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi tarafından Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim   Üyesi   kadrolarına,   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ve   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular 19 Şubat – 5 Mart 2021 tarihleri arasında şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacak.

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