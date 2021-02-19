Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 12 öğretim üyesi alacak alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi tarafından Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Başvurular 19 Şubat – 5 Mart 2021 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
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