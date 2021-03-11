Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
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Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alacak alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
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