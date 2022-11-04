Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi: 18.11.2022

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