Fenerbahçe üç isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe, sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ile Ezgjan Alioski’nin yanı sıra Augsburg’un satın alma opsiyonunu kullandığı Mergim Berisha’ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berishaya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioskiye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)