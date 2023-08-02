Fenerbahçe turu çok rahat geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru’yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 ve Maribor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.

Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King’in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

10. dakikada King’in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci’ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.

45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş’ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

İlk yarı gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, Tadic’in ayağından ilk golü buldu. 48. dakikada Tadic’in ceza sahası sol çaprazından pasını verdiği Mert Hakan Yandaş’ın vurduğu top savunma oyuncusundan dönerek Tadic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş’ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.

57. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkaran golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Mert Hakan Yandaş paslaşması sonrası Batshuayi’nin ayak ucuyla vurduğu top filelere yöneldi: 0-2.

59. dakikada Belçikalı ikinci golünü kaydetti. Bu kez sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci’nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel’in içeri paralel gönderdiği topa dokunarak filelere gönderen Batshuayi, takımını üç farkla öne geçirdi: 0-3.

62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel’in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.

77. dakikada ceza sahası yayı önünde İrfan Can Kahveci’nin verdiği pasta topu kontrol edip sert vuran İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-4.

Maç, Fenerbahçe’nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 3. eleme turu oynayacak

İstanbul’daki ilk maçı da 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 (Lüksemburg) ve Maribor (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İsmail Kartal: Çok iyi hazırlandık, moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde buraya geldik

Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, Zimbru Stadı’nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, deplasmana 5-0’lık skorun avantajıyla geldiklerini hatırlatarak, “Çok iyi hazırlandık, moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde buraya geldik. Takımda rotasyon yaptım. Takımın genelini görüp bir değerlendirme yapacağım. Lig başlayana kadar elimizdeki oyuncuları kullanıp en ideal 11’imizi bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Rakibi çözdük ve 4 gol attık”

Rakiplerinin ilk yarı iyi savunma yapmasına rağmen 2-3 gol pozisyonu bulduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:

“Daha sonra Mert Hakan Yandaş’ı oyuna aldık. Sağ kanatta özellikle İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş üçlüsüyle, solda da Ferdi Kadıoğlu ve Tadic’le, zaman zaman Mert Hakan Yandaş’ın da destek vermesiyle kenarlardan getirdiğimiz toplarla, koridor koşularıyla rakibi çözdük ve 4 gol attık. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuç olarak çok iyi, konsantre olarak yapmak istediklerimizi sahaya güzel yansıttık. Mutluyum. En önemlisi de ülke puanı kazandırdığım için mutluyum. Bu galibiyet hem ülkemize hem Fenerbahçe taraftarımıza armağan olsun.”

8 farklı oyuncunun 9 gol atması

Bir gazetecinin 8 farklı oyuncunun 9 gol atması, Batshuayi’nin 2 gol bulması, Tadic ve Szymanski’nin pozisyon değişiklikleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Kartal, Batshuayi’nin performansının ilk yarı, rakibin 5-4-1 gibi oynayıp kalesi önünde kapanması nedeniyle çok iyi olmadığını söyledi.

Rakibin böyle oynayacağını bildiğini, çok fazla savunma yaptıklarını ve ilk yarı oyunun bu yüzden sıkıştığını kaydeden İsmail Kartal, taktikle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ama ikinci yarı Crespo’nun sakatlığından dolayı Mert Hakan Yandaş’ı aldık. Zaten Crespo sakatlanmasa da onu ya İsmail’in ya da Crespo’nun yerine alacaktım. Sorun kendi kendine çözüldü. Szymanski’yi de içeri sokmamızla daha fazla üretken olduk, daha fazla gol pozisyonuna girdik. Szymanski, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek üçlüsü oyunun iki yönünü de oynayabilen oyuncular. Bu oyuncularımı orada kullandık. Tadic’i de tecrübesiyle ya 10 numarada ya da kanatta oynatabiliyoruz. Bizim için önemi kenara alarak oyuna genişletmemiz. Böylece rakibi açmasını becerdik. Oyuna genişlik kattığımız zaman oraya Mert Hakan Yandaş ve Szymanski’nin ara koşulları oldu. Beklerin de bindirmesiyle rakibi kanatlardan çözerek golleri bulduk ve rakibin çözülmesini başardık.”

“Burası Fenerbahçe Kulübü. Zaman içinde her şey olabilir”

Fenerbahçe’nin 6 numaraya takviye yapıp yapmayacağı sorulan Kartal, “Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Burası Fenerbahçe Kulübü. Zaman içinde her şey olabilir.” diye konuştu.

Bir sonraki turda karşılaşacakları rakipleriyle ilgili değerlendirme yapan Kartal, “İki maçta 9 gol atıp rakibimizi eledik. Güzel attık, yemedik, her şey bizim lehimize. Tebrik ediyorum oyuncularımızı. İkinci maç tabii ki biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız, bunun bilincindeyiz. İzleyeceğiz, dersimize çalışacağız. Hangisi olursa olsun, iyi mücadele edip iyi futbolla elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışacağız.” ifadesini kullandı.

“Kenardan getirdiğimiz toplarla kilidi açtık”

İsmail Kartal, ilk yarı bittikten sonra oyuncularını nasıl motive ettiği şeklindeki soruya karşılık da “Rakip, 5-4-1 oynadı. Çok fazla kapandılar. Açılmadılar. Geriye fazla yaslanarak bize alan bırakmadılar. İkinci yarı biz tamamen oyunu çizgiye açarak genişlik kazandırdık. Koridorları açtığımız zaman bekleri araya sokarak kenardan getirdiğimiz toplarla kilidi açtık. Oyuncularıma bunu anlattım. Rakip pozisyon almadan biz kendi oyuncularımızın pozisyon almasını istedik ve bunu da başardık.” şeklinde konuştu.

Batshuayi: Hem Fenerbahçe açısından hem ülke açısından pozitif bir akşam oldu

Fenerbahçe’de iki gol atan Batshuayi de maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, hem ofansif hem defansif anlamda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Batshuayi, 2 gol atması ve galibiyete ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mutluyuz ama maçlar bizi bekliyor, en iyi şekilde hazırlanmamız gerekir. Bir forvet oyuncusunun sürekli sabırlı olması gerekiyor veya imkan bulduğunda neticelendirmesi, gol atması gerekiyor. Saha içinde sürekli hazır olmanız gerekiyor. Açıkçası üçüncü golü de atmak isterdim ama başaramadım. Burada en önemli şey galip gelmek. Bizim için mutluluk verici. Bu galibiyet ülke puanı açısından da çok önemli. Sıralamada daha önde olmak için hem Fenerbahçe açısından hem ülke açısından pozitif bir akşam oldu.”

Mert Hakan Yandaş: Hak ettiğimizi turlar değil bu turlar

Başarılı bir oyun sergileyen Mert Hakan Yandaş da “Güzel hayallerimiz var. Neden olmasın? Hayal kuruyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’yi UEFA ülkeler sıralamasında daha yukarı çıkarmayı da hedeflediklerini vurgulayan başarılı futbolcu, “Çünkü hak ettiğimizi turlar değil bu turlar. İlk maçta 5-0 kazanmıştık. Ama rakibe ciddiyeti, saygıyı konuştuk içeride. İlk yarı biraz oyunu açamadık, hareketsiz kaldık ama ikinci yarı daha iştahlı oynayarak skor aldık. Her şey için çok erken. Çok güzel bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Ligimiz daha sert, daha zor bir lig. Bunun bilincindeyiz. Daha katedeceğimiz çok yol var. İnşallah bu sezon daha güzel işler yaparak beklediğimiz şampiyonluğu alacağız.” dedi.

Fenerbahçe’de bu sezon 4. yılını geçireceğine dikkati çeken Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile daha önce de çalıştığını belirterek, “Benim burada oynamak istediğim oyun Sivas’ta oynadığım oyuna benzer. Rakip sahada oynamak…En sevdiğim şey özgür oynamak. Hocamız saha içinde özgürlüğü devrediyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, takıma katkı vermeye çalışıyorum oynasam da oynamasam da. İsmail Kartal hocamın oyununu çok sevdiğim için daha iştahlı oynuyorum. İnşallah camiamız adına güzel olur.” ifadelerini kullandı.

(AA)