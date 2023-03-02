Fenerbahçe taraftarının deplasman yasağı ile ilgili yeni gelişme

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağına yapılan itiraz hakkında karar verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor’un konuğu olacak.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe Kulübü, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe’nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi.

BİR GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Kayseri İl Güvenlik Kurulu’na cevap verme süresi olarak bir gün süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vererek, nihai kararının cevap dilekçesi incelendikten sonra verileceğini bildirdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti.

MAHKEME OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERDİ

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci’nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri’de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart’ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

DEVLET BAHÇELİ ‘HÜKÜMET İSTİFA’ TEZAHÜRATLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe tribünlerinin Arabam.com Konyaspor maçında ‘Hükümet İstifa’ tezahüratları sonrası Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli taraftarların oyuna geldiğini ve maçların ‘Seyircisiz oynanması’ gerektiğini söylemişti.

Kayserispor Kulübü de Beşiktaş tribünlerinin de dahil olduğu ‘Hükümet İstifa’ sloganlarına sosyal medya hesaplarından kınama mesajı geçmişti.

(AA / DHA)