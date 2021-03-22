Fenerbahçe son nefeste kurtardı

İki takım da dengeli ve temkinli oynamak istediğini gösterse de kazanmak için set oyunu ile ataklar geliştirdiler. Hem Beşiktaş’ın hem de Fenerbahçe’nin tehlikeli atakları vardı. Fenerbahçe’de Pelkas’ın şutu dışarı gitti. Osayi topu ayağından açınca kaleci Ersin çeldi, Nazım garanti pozisyonda topu dağlara taşlara vurdu. Sanki Fenerbahçe’de beceriksizler bir araya gelmişti.

Fenerbahçe ataklarda da bayağı top kaybetti. Serdar, Aboubakar’a basarak oyun oynama alanı vermedi. Fenerbahçe ‘tamam’ ya da ‘devam’ diyeceği maça İrfan Can ve Samatta ile çıktı. İrfan Can, Fener orta sahasına henüz bir farklılık getirmiş gibi gözükmedi. Fenerbahçe’nin duran toptan gol yeme hastalığı devam etti. Vida, Fener stoperleri ve Gustavo’nun arasından kafayla golü attı.

Yenilen golden sonra Fenerbahçe yine önceki maçlarda olduğu gibi oyun disiplininden uzaklaşarak telaşlı oynamaya başlayınca Beşiktaş’ın ablukası altına girdi bir süre. Sezona şampiyonluğun favorisi olarak başlayan Fenerbahçe’nin en iyisi her maçta olduğu gibi kaleci Altay’dı. Bir de takımı ipten alan Ozan Tufan… Fener’in, sezona havlu atmasını engelledi.