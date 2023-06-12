Fenerbahçe, sezonun ilk transferini açıkladı: Ryan Kent

Fenerbahçe Kulübü, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye’ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

Kulübün sosyal medyadan paylaştığı videoda Kent, “Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe’ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa’yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın” şeklinde konuştu. (DHA)