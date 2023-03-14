Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin Sevilla’yla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Ülker Stadyumu’nda 16 Mart Perşembe saat 20.45’te oynanacak mücadelenin hakem ekibi UEFA tarafından açıklandı.

Oliver’ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.

(AA)

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