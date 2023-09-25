Fenerbahçe seriyi 12 maça çıkardı: 14 sezon sonra ligde ilki başardı

Fenerbahçe, Süper Ligin 6ncı haftasında Alanyasporu deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde 5te 5, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ise 12de 12 yaptı.

Fenerbahçe, Süper Ligin 6ncı haftasında Alanyaspora konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, 43üncü dakikada İrfan Can Kahvecinin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 5te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 12nci resmi maçtan da galip ayrılarak önemli bir seri yakaladı.

LİGDE 14 SEZON SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetinin ardından ligde oynadığı 5inci maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetin ardından lige 14 yıl sonra 5te 5 yaparak başladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Ligin ilk haftasında Gaziantep FKyı sahasında 2-1, Samsunsporu deplasmanda 2-0, MKE Ankaragücünü deplasmanda 1-0, Antalyasporu sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, daha önce 2009/2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige 8de 8 yaparak başlamıştı. O sezon ilk mağlubiyetini 9uncu haftada Gaziantepspor deplasmanda 2-1lik skorla alan sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla Bursasporun 1 puan gerisinde 2nci sırada tamamlamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN DAHA SEZON BAŞINDA 10 GOLE DİREKT ETKİ

Sarı-lacivertli ekibe Alanyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla en formda günlerini yaşıyor. 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt etki etmiş durumda.

Süper Ligde bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan Kahveci, Avrupa Konferans Ligi Elemelerinde ise 6 maçta 4 gol 2 asistle oynadı. Şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta toplamda 6 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, bu alanda en iyi sezon istatistiğini geride bırakmak üzere.

Fenerbahçe ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2021/2022 sezonunda 4 gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda ise 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek 11 gole direkt etki etmişti.

FRED ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİ

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Manchester Unitedtan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli formaya günden güne daha fazla adapte oluyor. Avrupa Konferans Liginde Nordsjaellan’da karşı oynanan karşılaşmada 2 asist yaparak sahanın yıldızlarından birisi olan Brezilyalı oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında da hem ofansif hem defansif anlamda orta sahada başarılı bir performansa imza attı. Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonatorun verilerine göre Fred, bu hafta Süper Ligde orta saha oyuncuları arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahada en fazla başarılı pas yapan, en fazla şut pası veren oyuncu durumunda. Brezilyalı oyuncu, başarılı atak aksiyonları ve isabetli şut kategorilerinde ise 2nci sırada kendisine yer buldu.

DJIKU, FENERBAHÇE KARİYERİNDEKİ EN İYİ MAÇINI ÇIKARDI

Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak yaz transfer döneminde katılan Alexander Djiku, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla göz doldurdu. Savunmada yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djikunun performansı istatistiklere de yansıdı. 7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.

LİGDE 12 KASIM’A KADAR İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK

Fenerbahçe, Süper Lig’de 1’i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak 28 Eylül Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir’i konuk edecek. Fenerbahçe, Süper Lig’de 7 ile 11’inci haftalar arasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatayspor, Pendikspor (D), Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ligin 12’nci haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.