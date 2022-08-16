Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe, sezon başından beri oynadığı maçlarda çıkması gereken ideal ilk onbiri ile çıktı Kasımpaşa karşısına. Etkili ama dingin ve aynı zamanda sakin oynadı. Gol için en hırslı oynayan Emre Mor’du. Valencia ise çok kaçırdı ama gollerini de yaptı. Takımı ilerde sürükleyen oyuncuydu Valencia…

Kasımpaşalı Hasan Emre, Valencia’nın bariz gol şansını faulle durdurunca hakemden haklı olarak yedi kırmızıyı. Bu karttan sonra oyun tamamen Fenerbahçe’nin hakimiyetine geçti. Sağdan soldan istediği gibi ataklar yaptı sarı-lacivertliler.

Ferdi, Osayi, Valencia, Emre ve Lincoln etkili oynadılar. Fenerbahçe taraftarlarının rahatça ve keyif alarak seyrettikleri bir maç oldu. Jorge Jesus Hoca’nın bu maça çıkardığı oyuncularla ideal onbiri bulduğu kafasında oluşturduğunu, arayışını bir iki oyuncu dışında sonlandırmış olduğunu düşünüyorum. Ancak Jesus’un çok oyuncuyu oyuna alma, onları maçta görme ve rotasyon sevdası futbolcuların devamlı birlikte oynama alışkanlığını yok ediyor. Bu nedenle Jesus’un mümkün mertebe aynı onbirle oynamasında büyük fayda vardır.

Ve elbet bir özel parantez de Arda Güler’e… Fenerbahçe’nin genç yıldızı oyuna sonradan da girse kısa sürede attığı 2 golle kalitesini ve bu büyük kulüpte küçük yaşına rağmen neden o forma numarasını sırtına geçirdiğini herkese gösterdi.