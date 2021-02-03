Fenerbahçe mücadele ediyor

Fenerbahçe, rakibini çıkarmamak için üçüncü bölgede pres yaparak maça başladı. İkinci bölgeye hapsetti rakibini ve kaptığı toplarla atağa kalktı. İlk yarıda canlı ve diri bir Fenerbahçe gördük. Mücadele eden takımda Valencia, Thiam, Mert Hakan, Samuel, Ozan ve Gustavo rakibi bir hayli zorladı. Samuel sağ kanatta etkiliydi. Rakiplerini gücü ve çabukluğu ile süpürerek sağdan girdiği ceza alanı içinden yaptığı pas orta karışımından Thiam golü yaptı. Caner savunmada ve ofansta hiç olmadığı kadar iyiydi. Sangare nedense kendine olan güvenini kaybediyor gibi geldi bana. Arkadaşları ona bozuk atacağına yardımcı olmalı.

Kaleci Altay’ın yaptığı başarılı kurtarışları takımı ipten aldı. Ozan da çizgiden top çıkardı. Fenerbahçe, basit oynuyor. Topu kapıp çok adamla çabuk çıkmak istiyor. Hal böyle olunca oynadığı oyunun boyu da uzun oluyor. İkinci bölgede verdiği boşluklardan da atak yiyor. Fenerbahçe çok iyi futbol oynamıyor ama oyuncuların iyi niyetle yüksek güçle mücadele etmesi önemli. Son 15 dakika süre alan Mesut Özil’in birkaç maç sonrasına bakmak lazım. Bir kez topla buluşan Özil, ikinci gol öncesi Ferdi’ye pas attı. Mesut’un daha hazır olmasını beklemek gerek…