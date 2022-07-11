Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe’de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil’in Fenerbahçe’den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil’in İstanbul’da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi. (DHA)

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