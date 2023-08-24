Fenerbahçe, Livakovic’i açıkladı
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Fenerbahçe, Livakovic’i açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensipte anlaştı.

Futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğinin ifade edildiği açıklama şöyle;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.”

(DHA)

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