Fenerbahçe, Livakovic’i açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensipte anlaştı.

Futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğinin ifade edildiği açıklama şöyle;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.”

(DHA)