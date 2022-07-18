Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turunda mücadele eden Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turunda yer alan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir’in rakiplerini elemesi durumunda bir üst turda karşılaşacakları olası rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3üncü Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3üncü Ön Eleme Turu kura çekimleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2nci Ön Eleme Turundaki rakibi Dinamo Kiev’i elemesi halinde 3üncü Ön Eleme Turunda Avusturya’nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Eğer sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev’e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3üncü Ön Eleme Turundan devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda ise Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Liginde 3üncü Ön Eleme Turu ilk maçları 2-3 Ağustosta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Ağustosta oynanacak.

KONFERANS LİGİNDE MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil eden Başakşehir ve Konyaspor’un 3üncü Ön Eleme Turundaki muhtemel rakipleri de belirlendi. Konyaspor, 2nci Ön Eleme Turunda BATE Borisovu elemesi halinde 3üncü Ön Eleme Turunda Koper (Slovenya) Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinin galibi ile tur mücadelesi verecek.

İstanbul Başakşehir ise 2nci Ön Eleme Turunda karşı karşıya geleceği Maccabi Netanya takımını elemesi durumunda Breidablik (İzlanda) Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibi ile 3üncü Ön Eleme Turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3üncü Ön Eleme Turunda ilk maçlar 4 Ağustosta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustosta oynanacak. (DHA)