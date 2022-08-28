Fenerbahçe, Konyaspor maçı kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı kadrosunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor ile Eskişehir’de karşılaşacak Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un belirlediği kamp kadrosunda, “Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun” yer aldı. (İHA)

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