Fenerbahçe – İstanbulspor: 3-2

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde İstanbulspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 8’inci dakikada Sinan Gümüş, 66’ncı dakikada Mert Hakan Yandaş ve 76’ncı dakikada Cisse’nin attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip mücadeleye Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi 11’i ile başlarken, konuk İstanbulspor; Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11’iyle sahaya çıktı. Mücadelenin 8’inci dakikasında Ademi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, takımını 1-0 öne geçirdi. İstanbulspor, 41’inci dakikada Rrco ve 42’nci dakikada Lemos’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 66’ncı dakikada Sinan Gümüş’ün asistinde Mert Hakan Yandaş skora dengeyi getirdi: 2-2. 76’ncı dakikada sahneye çıkan Cisse maçın skorunu belirledi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı.