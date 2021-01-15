Fenerbahçe hedefe doğru

Sıkıntılı başladığı ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olan Fenerbahçe bu yüksek moralle Kasımpaşa engelini geçerek Türkiye Kupası’nda son 8’e kalma hedefiyle sahaya çıktı. Sıkıştırılmış sezonda tek maç eleme olarak oynanan karşılaşmada iki takım da gol yememeyi ön plana alarak maça başladı. Telafisi olmayan tek maç eleme olunca ilk gol gelene kadar yavan bir futbol karşımıza çıkıyor. Ligimizin iyi kontra atak yapan takımlarından Kasımpaşa karşında eksik yakalanmak istemeyen Fenerbahçe çok adamla hücum edemedi.

Her mevkide birbirini aratmayacak en az iki oyuncusu olan Fenerbahçe’de sahada eksikliği hissedilen tek oyuncu Ozan Tufan oldu. İkinci yarının başında Caner’in asisti Samatta’nın kafasından gelen gol maçın hareketlenmesine neden oldu. Risk alan Kasımpaşa, Fenerbahçe kalesinde Harun’u zorladı. Erol hoca zorlanmaya başlayan takımına beklenen orta saha takviyesini forvetten Samatta’yı çıkararak Ozan’la yaptı. Orta sahayı ele geçirmek Kasımpaşa’yı durdurma yanında topa daha çok hakim olarak daha etkili hücum yapısını getirdi.