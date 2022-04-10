Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin bugün Galatasaray’ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edcek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek. (İHA)

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