Fenerbahçe, Fred’i İstanbul’a getirdi

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini yürütmek için Türkiye’ye davet ettiği Brezilyalı futbolcu Fred İstanbul’a geldi.

Kendisini taşıyan özel uçakla Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali’ne gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Brezilyalı futbolcu, kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamladıktan sonra kulübün tahsis ettiği özel araçla havalimanından ayrıldı.

Selahattin Baki: “Oyuncuya başka kanallardan ulaşıp aklını çelip bu işi bozmaya çalıştılar”

Fred ‘in İstanbul’a gelmesinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Sportif direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan’ın transfer çalışmalarını yürütmek için İngiltere’de uyumadan mesai harcadığını vurgulayan Baki, “Nihayetinde Fenerbahçe camiası, başkanı ve yönetimi ortaya bir niyet koymak istedi. Bu niyet refleksi önemliydi bizim için. Fenerbahçe’nin genetiğinde alışık olduğu isimler böyle isimler. İhtiyacımız vardı.” açıklamasını yaptı.

Fred transferinde Galatasaray’ın devrede olduğu iddialarıyla ilgili de konuşan Baki, şunları söyledi:

“Aslında kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. “Biz istiyorsak, bizim ihtiyacımız varsa gider, alırız.” demiştik. Nitekim öyle de oldu. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Algıların aksine herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Biz taraftarımıza her zaman doğruyu söylüyoruz. Biz, “Şu gün masadan kalktık.” diyebiliyorsak bunun aksini ispatlayabilecek hiçbir delil ortada yoktur. Fred ’i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. “Biz 1 aydır ilgilenmiyoruz.” demiş olsalar da dün bizler İngiltere’deyken kendi gözlerimizle şahit olduk, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırıp, kulüp işi olmayınca, bu sefer oyuncuya başka kanallardan ulaşıp aklını çelip işi bozmaya çalıştılar. Ben hep söylüyorum; Fenerbahçe’nin masada olduğu yerde bu işleri çevirmek çok zordur. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bu sene çok güleceğiz. Bir kere daha başkanımıza ve futbol şubesindeki herkese teşekkür ediyorum. Allah utandırmadı.”

(AA)