Fenerbahçe dans etti

Fenerbahçe takımı rotasyonlu kadro ile çıktı sahaya. Ancak öyle geniş ve öyle iyi oyuncularla dolu kadrosu var ki kim oynarsa oynasın hiç fark etmiyor, galibiyeti alıyorlar. Yeter ki oyuncular maça hazır olsun, rakibini ciddiye alıp disiplin içinde oynasınlar. Bireysel yetenekleri de üst düzeyde olan Fenerbahçeli oyuncular mücadele ederek, koşarak oynadıkları zaman hemen her takıma karşı üstün oluyorlar.

İlk yarıda üstün oynayan, topa sahip olan Fenerbahçe’ydi. Buna rağmen garanti gol pozisyonu yoksunuydu sarı-lacivertliler. Yan toptan Crespo’nun güzel kafası ile ilk gol geldi. İkinci golde de Fred’in topu rakipten kapması ve hemen devamında Batsuhayi’ye gollük pası da çok iyiydi. Belçikalı santrfora sadece golü yapmak kaldı.

İkinci yarının başında Serdar Aziz de gol yapanlar kervanına katılınca Fenerbahçe’ye yeşil alanda rakibi ile değil kendi kendine, futbolu ile dans etmek kaldı. Bu arada Livakovic’in ilk yarıda önemli bir anda, önemli bir kurtarışı var ki maçı, zor oyundan kolay oyuna döndürdü. İkinci yarıda da gollük pozisyon yakalayan Fenerbahçe idi ancak sarı-lacivetlilerin savunma disiplinini kaybettikleri bir anda golü attı Danimarka ekibi. 3-1’lik güzel zaferle galibiyet serisi de devam etti.