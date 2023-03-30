Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için taraftar kararı açıklandı
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için taraftar kararı açıklandı

İstanbul Valiliği, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında misafir takım seyircisinin alınmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Nisan Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçta, ilgili kulüplerin yazılı başvuruları ile “misafir takım seyirci kontenjanının ev sahibi takım tarafından kullanılması” talebinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Söz konusu talepler, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulumuzun 30 Mart tarihli toplantısında değerlendirilerek kulüp temsilcilerimizin istek ve kabulleri doğrultusunda müsabakaya misafir takım seyircisi alınmayacaktır.” ifadesine yer verildi. (AA)

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