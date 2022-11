Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a fark attı

THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Panathinaikos’u 107-77 yenen Fenerbahçe Beko’nun Başantrenörü Dimitris Itoudis, “İstediğimiz noktada değiliz henüz ama gelişim gösterdiğimiz de net.” dedi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu’nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, oyuncularını tebrik ederken, maça yoğun ilgi gösteren taraftara da teşekkür etti.

Rakibe saygı göstererek sahaya çıktıklarını belirten deneyimli antrenör, “İyi efor sarf ettik. Daha iyi bir duruma gelmiş olan rakip, iyi sayı üretebilen bir takımdı. Biz de durdurmaya çalışıyorduk. İlk çeyrekte iyi değildik, 25 sayıya izin verdik ama diğer çeyreklerde toparlayıp sayı ürettik, daha fazla sayı bulabildik.” dedi.

Çok derin bir kadroya sahip olduklarını ve bazı maçlarda oynamayan oyuncuların da bu maçta süre aldığını aktaran Itoudis, “Doğru yoldayız, yolun başındayız, bazı şeyleri inşa ediyoruz. Benim için de özel bir maçtı. Panathinaikos’ta 13 yılım geçti. Orada benimle birlikte olan eski dostları burada görmek güzeldi.” diye konuştu.

Lig başlarken antrenör ve takım yeni olduğu için temkinli konuştuğu hatırlatılan ve Avrupa Ligi’nde liderliğe devam eden takımının geldiği durum sorulan Yunan antrenör, şunları söyledi:

“Gelişim gösterdiğimiz gayet açık ve net. Bunun için herkesin sarf edilen efora teşekkür etmesi gerekiyor. 8 maç oynadık, maç maç gidiyoruz, önümüzdeki Tofaş maçına bakıyorum artık. Daha çok maç var önümüzde. Takımda oynayan var oynamayan var, dengeyi sağlamak gerekiyor. Gelişmemizin en büyük sebeplerinden birisi oyuncuların mutlu olması, motive olması. İstediğimiz noktada değiliz henüz ama gelişim gösterdiğimiz de net.”

“Bazen sihirbazmışız gibi konuşuyorsunuz”

Hayes-Davis’in veriminin artmasıyla ilgili soruyu da Itoudis, “Bazen sihirbazmışız gibi konuşuyorsunuz. Sanki her şey büyülü oluyormuş gibi. Tabii ki her şey oyuncuların karakterine göre belirleniyor. En iyi kimyayı oluşturmak bizim işimiz. Bu 12 MVP getirmek değil tabii. Oynamak isteyen, baskıyı kaldırabilecek oyuncular. Heyes çok sağlıklı, hem zihnen hem bedenen ve işini çok seven birisi.” yanıtını verdi.

Barcelona başantrenörünün, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili ithamları (antrenör kaydı) sorulan başarılı antrenör, şunları dile getirdi:

“Öncelikle Başantrenörler Kurulu’muz olduğu için çok mutluyum. Çok iyi koçlarla iyi ilişkilerimiz var, çok ciddi bir iş. Ben başkanım, ciddiye almamız gerekiyor. Henüz konuşmadık bunu. Analiz edeceğiz, hepimiz yetişkiniz. Bu duyguların sporu. Tam ne oldu bilmiyorum. Görüşüp bilgi alacağım ve analiz edeceğiz bunu. Ben de bir antrenör olarak her zaman iyi olmaya çalışıyorum. Hem Jasikevicius hem Ergin Ataman tecrübeli hocalar, basketbolu seviyorlar, destek veriyorlar. Bu işin içinde duygu var. Mutlaka çözüm bulunacaktır bu işe. Bunun başka anlamla taşınmasını istemiyoruz.”