Fenerbahçe, Avrupa’da havlu attı

Fenerbahçe, rövanş maçında Sevilla’ya üstün bir oyun sergilese de Avrupa’da havlu atan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla’yı konuk etti. İspanya’da oynanan ilk maçtan 2-0 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, evinde 1-0 galip gelse de bu skor Avrupa macerası için yeterli olmadı. Kadıköy’de taraftarı önünde üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 41’inci dakikada Valencia’nın penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Karşılaşma boyunca birçok mutlak gol pozisyonuna giren sarı-lacivertli ekip, bulduğu şansları değerlendiremeyince rakip Sevilla adını Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından taraftarların başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine yapılan tezahüratları anlayamadığını ifade eden teknik direktör Jorge Jesus, bütün sorumluluğu üzerine aldı. Jesus, kariyerinde ise bir ilki Fenerbahçe’de yaşadı. Tecrübeli teknik adam 35 yıllık teknik adamlık kariyerinde Avrupa Ligi Son 16 Turu’nu ilk kez geçemedi.

VALENCIA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe’de performansı ile göz dolduran Enner Valencia, gollerini sürdürdü. Yükselen performansı ile adından sürekli söz ettiren Valencia, Sevilla maçında da ağları havalandırdı. 41’inci dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ekvadorlu futbolcu Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta; 27 gol, 4 asistlik başarı gösterdi.

ARDA GÜLER DAMGA VURDU

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, karşılaşmadaki performansı ile alkış aldı. Topla her buluştuğunda stadı dolduran taraftarların büyük heyecan yaşadığı Arda Güler, sahanın her yerinde elinden gelen desteği verdi. Fiziksel olarak takım arkadaşlarının gerisinde olduğu gerekçesiyle teknik direktör Jorge Jesus’un sürekli görev vermediği Arda Güler, girdiği ikili mücadelelerle sahadaki en başarılı futbolcu oldu.

İSMAİL 6 MAÇ 11’DE SONRA

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra Sevilla maçında ilk 11’de yer aldı. Sezona çok iyi başlangıç yapan İsmail Yüksek, yükselen performans grafiği ile milli takım formasını kapmıştı. 19 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan Rizespor maçında 11’de görev alan genç futbolcu, 57 gün sonra Sevilla maçında 11’de yer buldu.

Söz konusu sürede oynanan Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, Sevilla maçında sahadaki en çok koşan isimlerin başında yer aldı.

İSPANYA BASININDAN JESUS VE ARDA GÜLER YORUMU

Mücadelenin ardından İspanya basını, teknik direktör Jorge Jesus ve Arda Güler’i manşetlerine taşıdı.

AS: SEVİLLA, TÜRK CEHENNEMİNDEN ÇIKMAYI BAŞARDI

“Sevilla, Türk cehenneminde nasıl geri çekileceğini bilerek çeyrek finale yükseldi. Daha önce 6 kez başardığında şampiyonluğa gitmişti. Eşleşmede eşitliğe izin vermemek adına 2-0’ı koruması gereken Sevillalı futbolcular, Fenerbahçe’ye karşı koyamadı. Sampaoli’nin öğrencileri Kadıköy’ün alışılmış ortamında acı çekse de buradan sağ çıktı. Sevilla, Türk cehenneminden çıkmayı başardı.”

MARCA: SEVILLA, ÜST TURU IZDIRAP ÇEKEREK KUCAKLIYOR

“Sevilla, Sanchez-Pizjuan’da atılan iki golün avantajını elinden geldiğince savundu. Savun, zaman harca ve iki golün avantajını maksimum şekilde kullan. Fenerbahçe, zaman zaman Sevilla oyuncularının başını ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu.”

MUNDO DEPORTIVO: CEHENNEMDEN SAĞ ÇIKAN SEVILLA, ÇEYREK FİNALDE

“Sampaoli’nin öğrencileri, Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7’nci şampiyonluk için yoluna devam ettiler. İlk yarının sonunda Valencia, penaltıdan golünü attı ve bunun sonrasında Sevilla, ikinci yarıda çok sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe, Sevilla’nın gözünü korkutmak için baskı yapmayı hedeflese de İspanyol temsilcisine avantaj sağladı.”

SPORT: HENÜZ SAKALLARI ÇIKMAMIŞ ARDA GÜLER…

“Avrupa Ligi marşını susturan ve Türk stadyumlarına ün kazandıran o korkunç atmosferlerin hakkını veren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki yüksek sesli karşılama, başlangıçta ev sahibi takımı harekete geçirdi. Fenerbahçe’nin telaşlı hevesindeki tek istisna isim 18 yaşında şaşırtıcı şekilde doğal bir 10 numara olan henüz sakalları çıkmamış Arda Güler’di. Jorge Jesus’un planı, Sampaoli’nin kapanan anlayışı karşısında etkili olmadı. Sevilla, Avrupa Ligi ile olan ideal bağını destekleyen son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı.”

DIARIO DE SEVILLA: TÜRKİYE’DE AYAKTA KALAN SEVILLA, AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALDE

“Sevilla, İstanbul’da 1 farkla mağlup oldu ama ilk maçtaki iyi sonuç onları çeyrek finale taşıdı. Sevilla, cehennemden canlı çıktı. Şükrü Saraçoğlu’ndan canlı çıkmak; özellikle stoperlerin olmadığı ve parçaların bir arada kurgulanmasında zorluk yaşandığı dönemde Sevilla içi kolay bir iş değildi.”

ABOLA: JESUS, SEVILLA’YI BOĞDU AMA ELENDİ

“Fenerbahçe, Sevilla’dan çok daha üstündü ancak Jorge Jesus’un takımı, bu Perşembe günü 1-0’lık galibiyete rağmen Avrupa Ligi’ne son 16 turunda veda etti. İspanya’daki 2-0’lık maçın ardından Fenerbahçe, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı, ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus’un takımı için ölümcül oldu. Jesus, 2014’te Benfica’ya elenmişti. Kuşkusuz onları cellat olarak görüyor.”

RECORD: JESUS İÇİN ACI BİR ZAFER

“Kazanmak her zaman önemlidir elbette, ama gerçekten de önemsiz zaferler vardır ve sonunda ağızda acı bir tat bırakırlar. Fenerbahçe’nin vedası sonrası Jorge Jesus da muhtemelen böyle hissetmiştir.”

(DHA)