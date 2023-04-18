Fenerbahçe, 5 eksikle Başakşehir’e konuk olacak

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan dünkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

LUAN PERES NET DEĞİL

Sarı-lacivertli ekipte, Luan Peres’in Başakşeşehir karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. Uzun süren sakatlığının ardından dün gerçekleştirilen antrenmana takım arkadaşlarının alkışlarıyla katılan Peres’in kadroda olup olmayacağı yarın belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe’de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31’inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Başakşehir maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Atilla, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.” (DHA)