Fenerbahçe 22. haftayı 1 puanla kapattı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor-Fenerbahçe​​​​​​​ maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 6. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi’nin şutunda top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

11. dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Rossi’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe’nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakikada sarı lacivertliler gole yaklaştı. İrfan Can’ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Arao’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola’nın kafayla indirdiği topa İrfan Can’ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR’a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda’nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.

34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.

45+5’te ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi’nin şutunda kaleci Ertaç’ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana Demirspor, etkili pozisyonlar yakaladı. 51. dakikada Akintola’nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.

52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao’nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

56. dakikada Akintola’nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi’nin şutunda top üstten auta gitti.

80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.

81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao’nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1

90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda’nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc’in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık’a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü. (AA)