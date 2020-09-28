Fener hücum edemiyor

Teknik adamların derbilerde öncelikle kaybetmemeyi düşünmesi, son yıllar­daki kısır skorları yanında getirdi. Fener­bahçe’nin, son 8 günde 3. maçına çıkan Galatasaray’a karşı sahadan galibiyetle ayrılması gerekirdi. Erol Bulut’un öncelikli hedefi Galatasaray’ı bozmaktı. İşe hücum presle başladı. Özellikle de Luyindama, ne zaman topu ayağına alsa baskı gördü.

Fenerbahçe’de takım savunması oturmuş ama takım hücum edemiyor. Organize atak geliştiremeyen Fenerbahçe, kanatlardan yapılan ortalara ve duran toplara sığındı. Ancak bu girişimler de Luyindama-Marcao duvarına çarptı. Gustavo, Fenerbahçe’nin en iyisiydi. Emre Kılınç’ı sahadan sildi, birçok kritik atak kesti. Valencia çalışkan, Thiam istekliydi. Sosa ve Tisserand’ın zamana ihtiyacı var. Lemos ve Altay ise güven verdi.