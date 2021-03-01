Fener doğru oynadı

Erol Hoca, Fenerbahçe’yi Ozan Tufan’sız sahaya sürerek sürpriz yaptı. Caner de kadro dışıydı. Sol bekte görev yapan Szalai savunmada da hücumda da çok iyiydi. Sosa, Pelkas, Mesut gibi üç top cambazı ve Mert Hakan ile başlaması risk almak demekti aslında. Ancak ilk yarı boyunca Fenerbahçe koşarak, alan kapatarak, istekli oynadı. Sosa ve Mert Hakan ileri geri çalıştı. Mesut virtüözdü. Verdiği paslarla hücumda tehlike yarattı Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler ilk yarıda gol atamadıysa bu, Uğurcan’ın kalesinde devleşmesindendir. Çok şeyler beklenen Bakasetas ise etkisiz kaldı.

İkinci yarıda koşarak oynamaya başlayan Trabzonspor, oyunda dengeyi de sağladı. Ancak Valencia, Samatta, Ferdi ve Ozan oyuna girse de Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki oyununa fazlaca hareket gelmedi. İkinci yarı enteresan şekilde Fenerbahçe takımı sahayı enlemesine kullanarak oyunu geniş alanda oynadı. Trabzonspor oyuncuları da Fenerbahçe takımına uyup açık alanda oynayınca boş alanı değerlendiren Pelkas uzaklardan müthiş bir şutla günün başarılı ismi kaleci Uğurcan Çakır’ı avladı. Fenerbahçe takımı kesin kazanması gereken bu önemli maçı iyi bir oyunla alarak hem takım hem de camia üstündeki karabulutları dağıtmayı başardı.