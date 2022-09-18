Fener böyle yakalamasın

Bir kötü Beşiktaş izliyorum. Başakşehir maçı öncesindeki haftalarda siyah-beyazlılar en azından 55-60 dakika yüksek tempolu, rakibin başını döndüren bir futbol oynuyordu. O dönem, Beşiktaş’ın 7-8. haftalar itibariyle düşüşe geçeceğini söylemiştim. Ne yazık ki yanılmadım. Sezon başında bu kadar yüksek tempoyla oynadığınız zaman ilerleyen haftalarda takım düşmeye başlar.

Josef döndü, Tayyip oynadı ama iki oyuncu da dün ekstra bir katkı sağlayamadı. Muleka, çok beğendiğim bir oyuncu. Baskı yiyince hareketsiz kaldı. Rosier çok etkili değildi. Kanatları iyi olmazsa Beşiktaş’ın gol atma şansı da düşüyor.

Ersin’in yediği golde biraz da şanssızlık söz konusu ama Beşiktaş kalecilerinde bir sıkıntı var. Kaleye gelen her şutun neredeyse gol olması takımın özgüvenini de olumsuz etkiliyor. Tüm kalecilere psikolojik destek lazım.

Beşiktaş orta sahası çok etkisizdi. Fenerbahçe derbisinde aynı futbolu sergilerlerse Beşiktaş’ın kazanma şansı tesadüflere kalır.

Valerien İsmael’in gol atanları çıkarmasını anlamıyorum. N’Koudou gol atmışken, moral bulmuşken neden çıkarır?

İstanbulspor’a helal olsun. Bu zor şartlarda yürekten oynadılar, Beşiktaş’a da örnek oldular. Ali Yaşar’ın golüne şapka çıkarmak lazım.