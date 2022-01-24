Fed ne yapacak? Gözler bu hafta gerçekleşecek kritik toplantıda

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısından gelecek faiz artışı sinyallerinde. Goldman Sachs ekonomistleri, ekonomideki riskleri sıralayarak Fed’in beklenenden daha agresif sıkılaştırma politikası izleyebileceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi bu hafta para politikasına ilişkin kararlarını görüşmek üzere toplanıyor. Gelişen piyasalar başta olmak üzere tüm gözler bu toplantıya kilitlenmiş durumda.

Goldman Sachs ekonomistleri toplantı öncesi yaptıkları analizde Fed’in beklenenden daha sıkı para politikası izleyebileceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Fed 2021’in ilk toplantısını 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapacak. Toplantıya ilişkin kararlar 26 Ocak tarihinde açıklanacak. Toplantıda Fed’in bu yıl gerçekleşecek faiz artışlarına dair sinyaller vermesi beklenirken ekonomistler de tahminlerini açıklamaya başladı.

MART AYINDA BAŞLAYABİLİR

Piyasalarda geçtiğimiz aylarda varlık alımlarının azaltmaya başlayan ve son toplantıda varlık alımlarını azaltma hızını artıran Fed’in 2022 yılında 4 adet faiz artışı gerçekleştireceği öngörülüyor. Ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarının mart ayında politika faizini yükselteceğine ilişkin sinyaller vermesini bekliyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri, Fed’in para politikasını bu yıl tahminlerinden daha agresif bir şekilde sıkılaştırabileceğini belirtti. Bankanın baş ekonomisti Jan Hatzius, müşteriler için hazırladığı hafta sonu raporunda, şu anda mart, haziran, eylül ve aralık aylarında oranların artırılmasını beklediklerini belirtti.

‘BU YIL DÖRTTEN FAZLA ARTIŞ OLABİLİR’

Ayrıca notta Fed’in temmuz ayında bilanço küçülmesine başlayabileceği öngörüldü. Notta Fed’in 50 baz puanlık artış yerine art arda yapılacak toplantılarda 25’er baz puan faiz artırabileceği de belirtildi.

Raporda yüksek enflasyon, Omicron varyantı, tedarik zinciri kesintileri ve ücret artışları gibi riskleri hatırlatan ekonomistler “Bu tablo değişene kadar Fed’in her toplantıda sıkılaştırıcı önlemler alma riski var. Bu da daha erken bir bilanço küçülmesi duyurusu ve bu yıl dörtten fazla artış olasılığını artırıyor” ifadelerini kullandı.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımının doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.