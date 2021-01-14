Fed: Ekonomide iyimserlik azaldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap (Beige Book) adı verilen toplantı tutanaklarında, ekonomide 2021 yılına ilişkin iyimserliğin, koronavirus vakalarında yaşanan son artışlara bağlı olarak azaldığına dikkat çekildi.

Artan koronavirus vakaların kısa vadeli iş koşullarına ilişkin çıkarımlar üzerinde de olumsuzluklar oluştuğu belirtilen Bej Kitap’ta, buna karşılık, ABD genelinde birçok Fed bölgesinde ekonomik aktivitenin ılımlı geliştiğine de işaret edildi.

Buna göre, yalnızca iki bölgede küçük gelişme ya da hiç gelişme olmadığı bildirilirken, iki bölgeden gelen raporlarda ise ekonomik aktivitenin daha da kötüleştiği belirtildi.

Bej Kitap’ta, bölgelerin çoğunluğunda, toparlanma henüz tamamlanmamış ve gelişmenin de yavaş olmasına karşın istihdamın yükseldiğine ilişkin bilgi gelmesine karşın, artan sayıda bölgeden ise istihdam düzeylerinde düşüşlerden söz edildiği vurgulandı. (DHA)