Feci kaza baba oğlu hayattan kopardı!
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Feci kaza baba oğlu hayattan kopardı!

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K.’nin kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu otomobil, içerisinde oğluyla birlikte olan Murat Yorulmaz’ın (56) kullandığı otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı.

FOTO: İHA

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki Buğra Yorulmaz olay yerinde, sürücü babası Murat Yorulmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin K. kazayı yaralanmadan atlattı.

FOTO: İHA

Araçta yolcu bulunan Bilal K., Ömer T. ve Murat K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yoldaki fren izleriyse dikkat çekti.

(İHA)

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