Feci kaza: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 2 asker şehit oldu 3 asker yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı. Kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır.”

(İHA)