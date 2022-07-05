Fazla kilolar cinsel isteksizliğe neden olabilir

Cinsel isteğin oluşmasında uygun ortam, uygun zaman, uygun ve yeterli uyarı kadar eşin fiziksel özellikleri de çok önemlidir… Örneğin fazla kilo çiftleri birbirinden uzaklaştırabilir…



Bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

29 yaşındayım, 4 yıldır evliyim. Eşim evlendikten sonra kilo almaya başladı, bu durum çocuktan sonra iyice kont­rolden çıktı. Dolayısıyla ona karşı cin­sel isteğim bitti. Şimdi de beni yetersiz erkek olmakla suçluyor, bu çıkmazdan nasıl kurtulurum? F.Z./ İstanbul

CEVAP:

Sağlıklı ve doyumlu bir ilişkide cinsel istek ve uyarılma cinsel davranış döngüsünün ilk basamağıdır. Cinsel isteğin oluşmasında bazı koşulların bir araya gelmesi gerekir. Uygun ortam, uygun partner, uygun zaman, uygun ve yeterli uyarı bu koşullardan bazılarıdır. Uygun partner derken eşin fiziksel özellikleri, cinsel çekimi ve ten uyumu anlaşılır. Annelik hemen hemen bütün kadınlarda ciddi fiziksel değişimlere neden olmakla birlikte bazı kadınlarda bu değişimler daha fazla ve kalıcı olabilmektedir. Eşiniz evlendikten sonra başlangıçtaki cinsel çekimini yitirmiş görünüyor. Böyle bir durumda uygun bir ortam yaratarak eşinizle fazla kilolarından rahatsız olduğunuzu söyleyerek birlikte spor yapması ya da siz çocukla ilgilenirken onun kilo vermek için kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.

Sık sevişmek cinsel çekimi azaltır mı?

SORU:

23 yaşında bir erkeğim. Bir aydır evliyim. Eşimle hemen her gün, bazı günler 2-3 defa seviştiğimiz oluyor. Her gün cinsel ilişki yaşamamızın bir zararı olur mu, ilerde bıkkınlığa yol açar mı? E.Ç./ Afyon

CEVAP:

Yaşınız genç ve sevişmekten zevk aldığınız için sık sık cinsel ilişki yaşamanız normal ve doğal bir durumdur. Karşılıklı istek ve rıza ile olduğu sürece her gün cinsel iliş­kide bulunmanın bedenen ve ruhen sağ­lıklı insanlar için, herhangi bir sakıncası yoktur. Bundan yana içiniz rahat olsun. Her ne kadar zamanla ilk heyecanını yitirip sıklığı bir miktar azalsa da sevdiği­niz ve arzuladığınız kişiyle cinsel ilişkide bulunduğunuz ve bundan haz aldığınız sü­rece seksten sıkılmaz ya da bıkmazsınız. Böyle durumlarda biraz fantezi ve yenilik azalan heyecanı geri getirebilir.

Eşim cinsellikte niye bu kadar istekli?

SORU:

Bir yıl nişanlı kaldıktan sonra 2 ay önce evlendim. Eşim baştan beri cinsel yön­den hep istekli ve aktif oldu. Bu aklıma benden önce başka ilişkileri oldu mu sorusunu getiriyor. Bu şüphelerle nasıl baş edebilirim? Ö.R./ İstanbul

CEVAP:

Karşılıklı güven, sevgi ve saygı evliliğin temelidir. Kuşku beyindeki bir kurtçuk gibi sürekli huzursuz eder. Onun bir erkekle seviştiğini ancak kendi itiraf ederse anla­yabilirsiniz. Günümüzde bir kızın internet, basılı medya ya da seyrettiği filmlerden model alarak cinselliği öğrenmesi müm­kündür, mutlaka yaşaması gerekmez. Bu nedenle size güvenen ve sizi seven bir kadın olarak yanınızda rahat olması sizden önce hayatında bir erkeğin olduğu anlamına gel­mez. Bundan şikayet etmek yerine memnun olmanız gerekir. Bu nedenle onu kırmadan bu işi halletmeniz gerek. Aksi taktirde, onun bu rahatlığından şüphe ettiğinizi fark ederse sizden ya da seksten soğuyabilir. Sonradan pişman olmamak için evliliğinize zaman tanımanız, ancak emin olduğunuz bir kanıt olduğunda konuşmanız uygun olur.