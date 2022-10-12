Fazla kilo cinsel isteksizliğe neden olur mu?

Aşırı şişmanlık sadece bir estetik sorunu değil aynı zamanda başta kalp ve damar hastalıkları olmak birçok kronik hastalığa yol açan önemli bir sağlık sorunudur. Peki cinselliği nasıl etkiler? İşte yanıtı…

Eşimin bu sorununu nasıl çözebiliriz?

SORU:

43 yaşında 12 yıldır evli bir kadınım. Eşim evlenirken de zayıf değildi ama evlendikten sonra çok fazla kilo aldı. Bu haliyle tüm çekiciliğini yitirdiği için ona karşı isteğim kalmadı. Zayıflamak için de hiçbir şey yapmıyor. Bu sorun çözülür mü? M.E./Kayseri

CEVAP:

Fiziksel özelliklere bağlı cinsel çekicilik­ten söz edilirken ilk akla gelen kadınlar oluyor. Tarih boyunca erkeği güç ve iktidar, kadını gençlik ve güzellik çekici yapmıştır. Modern dünyada bu bakış açısı değişmekte yeni beğeni kriterleri gelmektedir. Sosyal medyanın etkisiyle artık erkeğin fiziksel olarak da kaslı ve bakımlı olması da gere­kir. Bununla birlikte aşırı şişmanlık ciddi bir sağlık sorunudur. Cinsel yaşamda da beden kütlesi arttıkça hareket kısıtlılığının arttığı, cinsel güç ve performansın azaldığı bilinen bir gerçektir. Sizin durumunuzda eşinizin dikkatini özellikle sağlık sorunlarına çek­meniz, kilo vermeye özendirmeniz, cinsel olarak hissettiklerinizi onu kırmamaya özen göstererek söylemeniz uygun olur. Değişi­me direnmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirmeniz gerekir.

Bu sırrımı eşime söylemeli miyim?

SORU:

26 yaşındayım, çocukken geçirdiğim bir kaza sonucu bir testisim alındı. Üç aydır evliyim, evlenmeden önce eşime bu durumu söylemedim, şimdi öğrenecek diye çok kaygı duyuyorum. Ne yapmalıyım? C.S./ İstanbul

CEVAP:

Evliliklerde söylenmemiş, saklanan bazı sırların varlığı sık karşılaşılan bir durumdur. Bakire olmama, belirgin bir yanık ya da yara izi, başından bir nişan ya da evliliğin geçmiş olması, söylenmeyen büyük kredi borçla­rı, aile üyelerinde birinde yüz kızartıcı bir suçun varlığı gibi kişisel sırlar çift ilişkisine sadakatsizlik kadar zarar verebilir. Bu gibi durumların nişanlılık döneminde konuşul­ması evlilik kararının bu gerçeklere göre verilmesi evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulması için oldukça önemlidir. Saklanan gerçekler sonradan ortaya çıkarak evlilikte ciddi güven sorunlarına neden olabilir. Henüz evliliğin başında olduğunuz için erken çözüm üretmeniz daha az soruna yol açacaktır.

Cinsel terapilerde uygulama var mı?

SORU:

Bir yıldır evliyim, eşimle cinsel birlikte­lik yaşayamıyoruz, yaptığım araştırma­lar sonucu bunun vajinismus olduğunu ve cinsel terapiyle çözüleceğini öğren­dim. Cinsel terapide uygulama olur diye gitmeye çekiniyoruz. Terapide böyle şeyler olur mu? M.K./ Niğde

CEVAP:

Cinsel terapide diğer terapi yöntemleri gibi bir konuşma terapisidir. Hiçbir şekilde terapi ortamında herhangi bir cinsel davranış içine girilmez, uygulama yapılmaz. Uygulamalar, görüşme odasında teorik olarak konuşulan ve yapılandırılan ev ödevlerinin evde yapılması şeklindedir. Bununla birlikte diğer psikoterapi tekniklerinden farklı olarak interaktif bir terapi türü olan cinsel terapide süreç içinde eğitsel amaçlı maketlerden, kitap ve videolardan oldukça sık faydalanılır. Terapi boyunca gizlilik, samimiyet ve güven en önemli kuraldır. Sorun gözünüzde büyümeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.