Fazla çaba az ödül cinsel isteksizliğe yol açar!

Cinsel yaşamda harcanan emek alınan hazdan fazla olduğunda hayal kırıklığı yaşanır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Bu sorunumuzu nasıl çözebiliriz?

SORU:

Eşimle cinsel tatmin konusunda anlaşamıyoruz. Ben cinsel birliktelik öncesi duşumu alıyor hazırlık yapıyorum. Eşimde erken boşalma sorunu var ama bende orgazm sorunu olduğunu söylüyor. Bu durumda ne yapabiliriz? M.H./ Ankara

CEVAP:

Erkek cinselliği ergenlik döneminden itibaren hızlı bir şekilde mastürbasyonla rahatlama üzerine koşullandığı için yani az çabayla çok haz almaya alıştığından evlilik ilişkisine adapte olmakta zorluk çeker. Verilen emek alınan hazdan fazla olduğunda hayal kırıklığı yaşanır. Bu durumun devam etmesi, göste­rilen çabanın karşılığını bulmaması zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir. Erkekler­deki erken boşalma sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bazı erkekler bu durumu kabul etmek yerine suçu eşlerine atabilir. Sizin durumunuzda eşinizdeki erken boşalma sorununun sizde orgazm sorununa neden olduğu anlaşılıyor. Eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak eşiniz­deki erken boşalma sorununu çözdüğünüzde sizdeki orgazm sorunu da çözülecektir.

Yatakta uyumu nasıl yakalarız?

SORU:

Ben 4 aylık evliyim, daha önceden hiç cinsel tecrübem yoktu, eşim ise çok deneyimli. Hiç boşalamadım. Bana göre ilişkimiz kısa sürüyor, eşime göre ise uzun. Bu sürede boşalmam gerektiğini söylüyor, ne yapmalıyız? T.H./Adana

CEVAP:

Yeni evli çiftlerin bir uyum için zamana ihtiyaçları vardır. Öncelikle rahat olun. Çünkü boşalmayı eşinizin desteğiyle ve seks konu­şarak öğrenebilirsiniz. Boşalmayı bir amaç olmaktan çıkarın, dokunmanın verdiği hazza odaklanın, ön sevişmeyi uzun tutun ve eşi­nizden ritmik olarak klitorisinizi uyarmasını isteyin. Cinsel haz almayı, rahat ve gevşemiş olmayı çok önemseyin. Boşalmayı önleyen sosyokültürel yasaklamalarınız, seks ve cinselliğe ilişkin bilgi eksikliğiniz ve eşinizin erken boşalma sorunu yoksa çok kısa bir sürede boşalmayı öğrenebilirsiniz. Unutmayın haftada 2 kez olmak üzere, 6 ay düzenli seks yaptıktan sonra hala boşalamıyorsanız bir cinsel terapiste başvurmanızda fayda var.

Cinsel hayatımız normale döner mi?

SORU:

33 yaşındayım. Pandemide işimi kaybettim, eşim çalışmaya devam etti. Ben evde çocuklara bakıyorum, eşim eve yorgun geliyor. Bu durum cinsel yaşantımızı bozdu. Ne yapabiliriz? S.A./ İstanbul

CEVAP:

Nasıl ki bir mıknatısta zıt kutuplar birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini itiyorsa çift ilişkisinde de benzer bir durum söz konusudur. Kadın ve erkek arasındaki cinsi­yete özgü roller birbirine karışıp benzerlik arttıkça cinsel çekim azalır. Burada katı, cinsiyetçi bir anlam çıkartılmamalıdır. Erkek ve kadın eril ve dişil enerjileriyle birbirile­rini tamamlarlarsa oradan bir cinsel çekim çıkabilir. Sizin durumunuzda evde kalmanın benlik tasarımınıza ters düştüğü eril enerji­nizi kaybetmenize neden olduğu anlaşılıyor. Bu durumun geçici olduğunu kabul ederek eşinizle konuşarak ona empati yapabilir, ondan da size karşı daha az öfkeli ve saygılı olmasını isteyebilirsiniz. Normalleşme oldu­ğunda ve yeniden çalışmaya başladığınızda cinsel isteğiniz geri gelecektir.