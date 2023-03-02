Fazla alkol kötü sürprizlere neden olabilir

Performans kaygısı olan erkekler için alkol bazen fayda sağlayabilir. Ancak uzun süreli kullanımda cinsel güçsüzlüğe yol açabilir…

Bu problemimin tedavisi var mı?

SORU:

33 yaşındayım. Geçtiğimiz günlerde ilişki öncesi fazla alkol aldım ve sertleşme sorunu yaşadım. Bu yüzden kız arkadaşımdan uzak durmaya başladım. Bu durumun tedavisi mümkün mü? H.A./İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde cinsel performans ve güç neredeyse her şeydir ve temsil organı penistir. Buradaki en küçük bir akşama domino taşları gibi tüm benlik algısını bozabilir. Herkesin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleştirip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Uzun süreli kullanım ise cinsel güçsüzlüğe yol açabilir. Yaşadığınız olayın sizde ciddi bir özgüven kaybına neden olduğunu gösteriyor. Bu sorun cinsel terapi ile düzeltilebilir bir durumdur. Bu sorunu aşmak için bir uzmandan destek almanız, karşı cinsle yeniden yakınlaşmanın yollarını aramanız uygun olur.

Menopozda cinsel yaşam biter mi?

SORU:

Eşim 39 yaşında menopoza girdi. Bu yüzden cinsellikten uzak duruyor. Menopozda kadın için cinsel yaşam biter mi ya da bu sorunu aşabilir miyiz? H.A./Çanakkale

CEVAP:

Bizim toplumumuzda genel kanı me­nopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklinde… Oysa menopoz döne­minde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Günü­müzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Bunun için birçok doğum kontrol yöntemi var. Eğer yalnız üremek için seks yapılsaydı, doğum kontrol yöntemleri bulunduktan sonra bir daha asla seks yapılması ge­rekirdi. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı meno­poz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişmeyle kolaylıkla aşılabilir.