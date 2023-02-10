Fay hattı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkelli köyü’nde kilometrelerce uzanan fay kırığı havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Doğu Anadolu Fay Zonu’nun, değişik fay parçaları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca ve kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyorsunuz” dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘DOĞU ANADOLU FAYZONU 3-4 METRELİK DEFORMASYONA UĞRADI’

Tatar, depremin son derece farklı bir oluş mekanizmasına sahip olduğunu ve art arda kısa bir süreyle çok şiddetli 2 tane büyük depremin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Depremlerin oluş mekanizmalarının da bize ne anlam ifade ettiğini ilerleyen günler de daha da iyi anlayacağız.

Ama şu bir gerçek ki bu deprem dünyada karasal ortamlarda meydana gelen en büyük depremlerden bir tanesi. Ve yine bu deprem ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından bir tanesi olarak bildiğimiz Doğu Anadolu Fay Zonunun değişik kolları üzerinde; birbirinden farklı kolları üzerinde meydana gelen bir deprem.

Bu deprem sonrasında bu bahsettiğimiz Doğu Anadolu Fay Zonu’nun değişik fay parçaları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca ve kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyorsunuz.

Sahada çalışan birçok arkadaşımız, birçok uzman akademisyen hocamız var. Artık dünden itibaren sahadan da birtakım veriler gelmeye başladı bilimsel anlamda. Baktığınızda karayollarının, demiryollarının 3-4 metreye varan şekilde deformasyona uğradığını görüyoruz” diye konuştu.

Tatar, özellikle 2 büyük depremin oluşumundan sonra şu ana kadar 1400’ün üzerinde deprem olduğunu ifade ederek “Bu tür depremlerin oluşumu sonrasında özellikle büyüklüğü 7’nin üzerinde olan depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.